Ковач: С его навыками Головин должен забивать и отдавать больше передач

Главный тренер «Монако»высказался о перспективах полузащитника

«Для нас "Голо" — гарантия успеха, он очень важен в нашей игре. Нужно убедиться, что он в хорошей форме.

Я очень доволен им, он очень умный парень, немного замкнутый и не считает себя звездой. Когда я пришел в команду, то сказал ему, что с его навыками он должен забивать и отдавать больше передач.

Я прошу его занимать лучшие позиции, чтобы он больше присутствовал в зоне соперника и забивал так, как сделал это в игре с "Ниццей".

Для меня такой игрок, как он, должен забить 10 голов и отдать 10 передач за сезон. И я не пытаюсь оказать давление на него, просто я думаю, что у него есть все для этого. Если ему это удастся, он поможет команде», — сказал Ковач клубной пресс-службе.