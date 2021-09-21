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    Ковач: С его навыками Головин должен забивать и отдавать больше передач

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    Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался о перспективах полузащитника Александра Головина.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Для нас "Голо" — гарантия успеха, он очень важен в нашей игре. Нужно убедиться, что он в хорошей форме.

    Я очень доволен им, он очень умный парень, немного замкнутый и не считает себя звездой. Когда я пришел в команду, то сказал ему, что с его навыками он должен забивать и отдавать больше передач.

    Я прошу его занимать лучшие позиции, чтобы он больше присутствовал в зоне соперника и забивал так, как сделал это в игре с "Ниццей".

    Для меня такой игрок, как он, должен забить 10 голов и отдать 10 передач за сезон. И я не пытаюсь оказать давление на него, просто я думаю, что у него есть все для этого. Если ему это удастся, он поможет команде», — сказал Ковач клубной пресс-службе.

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