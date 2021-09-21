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    «Интер» в большинстве обыграл «Фиорентину»

    «Фиорентина» — «Интер»: счет матча 1:3, обзор голо

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    Миланский «Интер» одержал гостевую победу над «Фиорентиной» в матче 5-го тура чемпионата Италии.

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    Счет в матче на 23-й минуте открыли хозяева — отличился Риккардо Соттиль. Но на 52-й минуте Маттео Дармиан сравнял счет, а три минуты спустя Эдин Джеко вывел гостей вперед.

    На 78-й минуте «фиалки» остались в меньшинстве — аргентинский нападающий Николас Гонсалес получил две желтые карточки подряд.

    А на 87-й минуте Иван Перишич поставил победную точку в матче.

    Российский нападающий флорентийцев Александр Кокорин вышел на замену на 84-й минуте и полезными действиями не отметился.

    «Интер» вышел на 1-е место в таблице Серии А с 13 очками после 5 игр, «Фиорентина» прервала серию из трех побед подряд и идет 6-й.

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