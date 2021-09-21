Черчесов о пресс-конференции после Евро: Я не лингвист, и невозможно за полтора часа не допустить ни одной ошибки

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался по поводу своей пресс-конференции по итогам Евро-2020, вскоре после которой он был уволен.

«Когда идет большой турнир, появляется много вопросов, на которые нужны ответы. Как не ответить на них в прямом эфире? Идея прямого эфира принадлежит мне, РФС меня поддержал, Алаев дал добро, и мы все согласовали. Ни разу не было, чтобы такие вещи делал я сам, потому что есть контрактные обязательства.

Единственное, что я никогда не обговаривал, это то, как буду отвечать на заданные мне вопросы. Ответы принадлежат только мне. Я не лингвист, и невозможно за полтора часа не допустить ни одной ошибки. У меня нет возможности 50 раз перечитать свое интервью и подправить.

Не хотел, чтобы первая моя встреча со СМИ после Евро была закулисной. Я не знал, что может случиться, когда ехал на встречу с РФС. На встрече мы все решили, а я пожелал сборной удачи и побед», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, после Черчесова сборную России возглавил Валерий Карпин. В сентябре национальная команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) и одержала победу над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).