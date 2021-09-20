«Урал» — «Локомотив»: прогноз, составы, коэффициенты

Игроки «Локомотива» Фото: «Локомотив»
«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов.
Запасные: Ландаков, Герасимов, Гогличидзе, Евсеев, Подберезкин, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Панюков, Максименко, Агеев.
«Локомотив»: Гильерме, Сильянов, Пабло, Едвай, Баринов, Тикнизян, Марадишвили, Бека Бека, Смолов, Лисакович, Камано.
Запасные: Худяков, Живоглядов, Ненахов, Иваньков, Куликов, Магкеев, Бабкин, Петров, Зинович, Керк, Анджорин.
Старт поединка назначен на 16:30 по мск. Прочитать прогноз на эту встречу можно по ссылке.