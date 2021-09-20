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    «Урал» — «Локомотив»: стартовые составы команд

    «Урал» — «Локомотив»: прогноз, составы, коэффициенты

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    В матче 8 тура РПЛ «Урал» примет «Локомотив». Стали известны стартовые составы команд.

    Игроки «Локомотива»
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    Игроки «Локомотива»

    «Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов.

    Запасные: Ландаков, Герасимов, Гогличидзе, Евсеев, Подберезкин, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Панюков, Максименко, Агеев.

    «Локомотив»: Гильерме, Сильянов, Пабло, Едвай, Баринов, Тикнизян, Марадишвили, Бека Бека, Смолов, Лисакович, Камано.

    Запасные: Худяков, Живоглядов, Ненахов, Иваньков, Куликов, Магкеев, Бабкин, Петров, Зинович, Керк, Анджорин.

    Старт поединка назначен на 16:30 по мск. Прочитать прогноз на эту встречу можно по ссылке.

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