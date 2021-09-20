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    Шалимов: Мы довольны качеством игры в обороне и заработанным очком

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    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «Ничья — это заработанный для нас балл, и сегодняшняя ничья очень значима для нас, потому что важно было не проиграть.

    Мы сыграли на ноль, а "Локомотив" провел первую встречу, в которой не смогу забить. Это говорит о том, что мы в обороне, начиная от нападающих, сыграли дисциплинировано и самоотверженно.

    Явных голевых эпизодов с игры у "Локомотива" не было. На стандартах — да, было несколько эпизодов, а в игре нет.

    У "Локо" состав атакующих игроков такой, что если дать им свободное пространство, они его используют. Мы довольны качеством игры в обороне и заработанным сегодня очком.

    У Эрика Бикфалви был небольшой дискомфорт. На этой неделе он пропустил даже две тренировки. В перерыве он почувствовал небольшую боль. Мы решили его заменить. Помимо этого, у него была желтая карточка в первом тайме, решили не рисковать.

    В Казани мы на 14 минуте проигрывали 2:0. Сегодня была совсем другая игра. Думаю, вспоминать "Рубин" нет смысла.

    Хотя если брать эпизоды, которые мы создали в атаке в прошлой встрече, то сегодня таких моментов у нас не было.

    "Рубин" в той игре действовал по счету. Здесь же был равный матч. Мы сделали акцент на обороне», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

    Встреча, прошедшая в понедельник в Екатеринбурге, завершилась со счетом 0:0. Это первая нулевая ничья в нынешнем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ).

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