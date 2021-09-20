Шалимов: Мы довольны качеством игры в обороне и заработанным очком

Главный тренер «Урала»прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против(0:0).

«Ничья — это заработанный для нас балл, и сегодняшняя ничья очень значима для нас, потому что важно было не проиграть.

Мы сыграли на ноль, а "Локомотив" провел первую встречу, в которой не смогу забить. Это говорит о том, что мы в обороне, начиная от нападающих, сыграли дисциплинировано и самоотверженно.

Явных голевых эпизодов с игры у "Локомотива" не было. На стандартах — да, было несколько эпизодов, а в игре нет.

У "Локо" состав атакующих игроков такой, что если дать им свободное пространство, они его используют. Мы довольны качеством игры в обороне и заработанным сегодня очком.

У Эрика Бикфалви был небольшой дискомфорт. На этой неделе он пропустил даже две тренировки. В перерыве он почувствовал небольшую боль. Мы решили его заменить. Помимо этого, у него была желтая карточка в первом тайме, решили не рисковать.

В Казани мы на 14 минуте проигрывали 2:0. Сегодня была совсем другая игра. Думаю, вспоминать "Рубин" нет смысла.

Хотя если брать эпизоды, которые мы создали в атаке в прошлой встрече, то сегодня таких моментов у нас не было.

"Рубин" в той игре действовал по счету. Здесь же был равный матч. Мы сделали акцент на обороне», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

Встреча, прошедшая в понедельник в Екатеринбурге, завершилась со счетом 0:0. Это первая нулевая ничья в нынешнем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ).