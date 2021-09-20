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    ЦСКА одолел в дерби «Спартак», Заболотный забил гол и удалился

    ЦСКА — «Спартак»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над столичным «Спартаком» (1:0) в матче 8-го тура чемпионата России по футболу.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 81-й минуте. Армейцы провели атаку правым флангом. Прошла подача, Бистрович пробил с линии штрафной, мяч от Кофрие отскочил к Антону Заболотному, который подстроился и в касание пробил в нижний угол ворот.

    А в компенсированное время Заболотный получил вторую желтую карточку за фол против Мозеса и покинул поле.

    Отметим, что на 76-й минуте мяч побывал в воротах ЦСКА после удара Квинси Промеса, но гол не был засчитан, так как бригада арбитров VAR зафиксировала в этом эпизоде положение вне игры.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Спартак 1:0
    Гол: 1:0 Антон Заболотный (81') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин, Игорь Дивеев, Яка Бийол (Кристиян Бистрович, 51'), Марио Фернандес, Алан Дзагоев (Emil Bohinen, 65'), Бактийор Зайнутдинов (Ильзат Ахметов, 65'), Иван Обляков, Фёдор Чалов (Vladislav Yakovlev, 85'), Чидера Эджук (Константин Кучаев, 85'), Антон Заболотный Спартак: Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон (Зелимхан Бакаев, 71'), Квинси Промес, Айртон Лукас, Руслан Литвинов (Михаил Игнатов, 87'), Наиль Умяров, Виктор Мозес, Георгий Джикия (Николай Рассказов, 87'), Самуэль Жиго, Maximiliano Caufriez, Александр Максименко Предупреждения: Антон Заболотный (43'), Наиль Умяров (53'), Emil Bohinen (70'), Иван Обляков (75'), Антон Заболотный (90 + 2')

    ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» остался на девятой строчке (10 очков).

    27 сентября армейцы сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода», а подопечные Руя Витории двумя днями ранее на своем поле примут «Уфу».

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