«Тоттенхэм» — «Челси»: счет 0:3, обзор голов

Игроки «Челси» Фото: globallookpress.com
Счет открыл Тиагу Силва. После него голом отметился Н'Голо Канте. Точку в матче поставил Антонио Рюдигер.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Тоттенхэм — Челси 0:3
Голы: 0:1 Тьяго Силва (49'), 0:2 Н’Голо Канте (57') Тоттенхэм: Уго Льорис, Эмерсон, Кристиан Ромеро (Давинсон Санчес, 83'), Эрик Дайер, Серхио Регилон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Джовани Ло Чельсо (Бриан Хиль, 62'), Тангай Н'Домбеле (Оливер Скипп, 62'), Деле Алли, Гарри Кейн, Сон Хын Мин Челси: Ромелу Лукаку, Кай Хаверц (Тимо Вернер, 70'), Мэйсон Маунт (Н’Голо Канте, 46'), Маркос Алонсо, Матео Ковачич, Жоржиньо, Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Андреас Кристенсен, Кепа Аррисабалага Предупреждение: Тимо Вернер (80')
«Челси» набрал 13 очков. Сейчас он делит лидерство в АПЛ с «Ливерпулем» и «Ман Юнайтед».
«Тоттенхэм» имеет 9 очков. После двух поражений подряд команда опустилась на 7 место.