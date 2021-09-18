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    Гол Бонавентуры принес «Фиорентине» победу над «Дженоа»

    «Дженоа» — «Фиорентина»: счет 1:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Фиорентина Дженоа Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Фиорентина» в гостях обыграла «Дженоа» со счетом 2:1.

    Джакомо Бонавентура
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    Джакомо Бонавентура

    По голу в составе «фиалок» забили Рикардо Сапонара и Джакомо Бонавентура.

    Это третья победа «Фиорентины» подряд. Она помогла ей выйти на 4 место. На счету команды 9 очков.

    Футбол. Италия. Серия А
    Дженоа — Фиорентина 1:2
    Голы: 0:1 Риккардо Сапонара (60'), 0:2 Джакомо Бонавентура (89') Дженоа: Сальваторе Сиригу, Andrea Cambiaso (Давиде Бираски, 59'), Зиньо Ванхёсден, Никола Максимович, Доменико Кришито, Абдулайе Туре (Валон Бехрами, 63'), Милан Бадель, Филиппо Мелегони (Эрнани, 53'), Николо Ровелла, Мохамед Фарес (Yayah Kallon, 63'), Маттиа Дестро (Горан Пандев, 53') Фиорентина: Николас Гонсалес (Риккардо Сапонара, 46'), Душан Влахович (Александр Кокорин, 81'), Хосе Мария Кальехон, Гаэтано Кастровилли (Альфред Дункан, 26'), Эрик Пульгар (Софьян Амрабат, 78'), Джакомо Бонавентура, Кристиано Бираги, Игор де Пауло, Лукас Мартинес, Альваро Одриосола (Марко Бенасси, 80'), Бартломей Дронговский Предупреждения: Абдулайе Туре (13'), Доменико Кришито (15'), Зиньо Ванхёсден (20'), Альваро Одриосола (36'), Кристиано Бираги (45 + 3'), Лукас Мартинес (54'), Валон Бехрами (66'), Александр Кокорин (85')

    «Дженоа» на 14 строчке. У нее в активе только одна победа при трех поражениях.

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