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    Роджерс разочарован результатом матча с «Наполи»

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    Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс высказался об упущенной победе в матче с «Наполи» в первом туре Лиги Европы (2:2).

    Брендан Роджерс
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    Брендан Роджерс

    «Разочарован конечным результатом, но есть несколько захватывающих и хороших моментов. Усилия и менталитет были хорошими, жаль, что мы не смогли это завершить.

    Не думаю, что "Наполи" создал слишком много моментов, мы хорошо владели мячом. Ошибкой будет не то, что мы пропустили два гола, а если мы не извлечём урок. Я думаю, что "Лестер" сделает это», — приводит слова Роджерса Football Italia.

    Во втором туре Лиги Европы «Наполи» будет принимать московский «Спартак», а «Лестер» сыграет в гостях с «Легией».

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