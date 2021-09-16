Зобнин выбыл на четыре недели

Полузащитник «Спартака»пропустит ближайшие матчи из-за травмы икроножной мышцы.

Зобнин получил повреждение в игре против польской «Легии» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

Результаты обследования показали, что на восстановление футболисту потребуется около четырех недель, сообщает пресс-служба красно-белых.

Таким образом, Зобнин не сыграет в матчах РПЛ против ЦСКА, «Уфы» и «Ахмата», а также в гостевой встрече Лиги Европы с «Наполи».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров. В понедельник, 20 сентября, красно-белые сыграют на своем поле с ЦСКА, начало матча — в 19:30 мск.