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    Зобнин выбыл на четыре недели

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    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин пропустит ближайшие матчи из-за травмы икроножной мышцы.

    Роман Зобнин
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    Роман Зобнин

    Зобнин получил повреждение в игре против польской «Легии» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

    Результаты обследования показали, что на восстановление футболисту потребуется около четырех недель, сообщает пресс-служба красно-белых.

    Таким образом, Зобнин не сыграет в матчах РПЛ против ЦСКА, «Уфы» и «Ахмата», а также в гостевой встрече Лиги Европы с «Наполи».

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