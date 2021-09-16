Зобнин выбыл на четыре недели

Роман Зобнин Фото: globallookpress.com
Зобнин получил повреждение в игре против польской «Легии» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы.
Результаты обследования показали, что на восстановление футболисту потребуется около четырех недель, сообщает пресс-служба красно-белых.
Таким образом, Зобнин не сыграет в матчах РПЛ против ЦСКА, «Уфы» и «Ахмата», а также в гостевой встрече Лиги Европы с «Наполи».
«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров. В понедельник, 20 сентября, красно-белые сыграют на своем поле с ЦСКА, начало матча — в 19:30 мск.