Сулейманов: Мы в России не играем в футбол, а просто бьем в сторону нападающего

Полузащитник турецкого «Гиресунспора»рассказал, почему молодежная сборная России в последнее время не может конкурировать с европейскими командами.

«А вы посмотрите, где у них играют люди из молодежки и основной сборной. Все — за рубежом.

У них другой футбол. В России он, конечно, медленнее, чем в Европе. Плюс мы не играем именно в футбол. Мы постоянно бьем в сторону нападающего. Многие говорят, что это уже устаревший футбол, я даже не знаю, кто сейчас еще так играет. Может быть, Бельгия. Но там Лукаку цепляется за все мячи, и поди его отодвинь.

Я, конечно, никому не советую, каждый видит футбол по-своему. Но, как по мне, эта игра в нападающего уже старовата стала», — приводит слова Сулейманова Sport24.

Напомним, Сулейманов в начале сентября перешел из «Краснодара» в «Гиресунспор» на правах аренды.