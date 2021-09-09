Агент Сулейманова: Шапи покажет в Турции свои сильные качества и попадет в сборную России

Футбольный агент, представляющий интересы полузащитника «Краснодара»в Турции, поделился подробностями перехода игрока в

21-летний Сулейманов будет выступать за «Гиресунспор» на правах аренды до конца текущего сезона.

«Шапи начал получать мало игровой практики в "Краснодаре", и клуб пошел навстречу своему воспитаннику, давая добро на то, чтобы парень ушел в аренду. Я уверен, что в Турции он себя проявит, потому что руководство и тренер турецкого клуба на него очень рассчитывают. Все произошло за один день, очень быстро и оперативно.

Шапи в турецком чемпионате будет проще показать себя, там более атакующий футбол. На мой взгляд, чемпионат Турции ничем не слабее, а в каких-то аспектах сильнее, чем российская лига. Я не считаю, что это какой-то шаг назад, а именно это период в карьере, где можно себя перезагрузить.

Я совместно с Маликом Арутюновым вел переговоры с турецкими клубами. Мы не занимались трудоустройством Шапи на российском рынке. Об интересе "Ахмата" и "Урала" я читал исключительно из СМИ.

Поговорив с Шапи, я понял, что ему интересен турецкий чемпионат. После чего мы с Маликом начали вести переговоры с турецкими клубами. Конкретика исходила от двух клубов "Коньяспор"и "Гиресунспор". В итоге более настойчивым оказалось руководство "Гиресунспора", это и подкупило Шапи, поэтому выбор пал на этот клуб. Сделку закрыли буквально на флажке трансферного окна, хочется поблагодарить руководство "Краснодара" за профессионализм, а также руководство "Гиресунспора".

Почему аренда в клубе "Гиресунспор" — это хорошо для Сулейманова? Я считаю, что здесь совокупность факторов. Первое — это атакующий футбол, второе — это смена обстановки и третье — это психологическая разгрузка. Люди, которые следили за его карьерой, понимают, что она складывается очень хаотично. Одним словом — "американские горки". Поэтому переход в сильный иностранный чемпионат — это большой плюс для его карьеры. Уверен, что в этом сезоне Шапи покажет свои самые сильные качества и попадёт в сборную России», — приводит слова Оганяна «Матч ТВ».