«Краснодар» объявил о переходе Сулейманова в турецкий клуб

Полузащитник «Краснодара»перешел в сообщается на официальном сайте «быков».

21-летний футболист будет выступать за турецкий клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Сулейманов является воспитанником академии «Краснодара». За основную команду черно-зеленых он провел 118 матчей, забил 23 мяча и отдал 7 результативных передач.

Магомед-Шапи Сулейманов проведёт оставшуюся часть сезона в турецком «Гиресунспоре».

Клубы достигли соглашения об аренде полузащитника на срок до 30 июня 2022 года.https://t.co/L4zvmOEYgN — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 8, 2021

«Гиресунспор» выступает в элитном дивизионе чемпионата Турции. После первых трех туров команда не набрала ни одного очка и не забила ни одного мяча.

Сулейманов провел в новом чемпионате России четыре матча, но результативными действиями не отметился.