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    «Краснодар» объявил о переходе Сулейманова в турецкий клуб

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    Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов перешел в «Гиресунспор», сообщается на официальном сайте «быков».

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    21-летний футболист будет выступать за турецкий клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

    Сулейманов является воспитанником академии «Краснодара». За основную команду черно-зеленых он провел 118 матчей, забил 23 мяча и отдал 7 результативных передач.

    «Гиресунспор» выступает в элитном дивизионе чемпионата Турции. После первых трех туров команда не набрала ни одного очка и не забила ни одного мяча.

    Сулейманов провел в новом чемпионате России четыре матча, но результативными действиями не отметился.

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