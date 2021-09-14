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    Лангович: После этой ничьей остался неприятный осадок

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    Защитник «Ростова» Андрей Лангович прокомментировал результат матча 7 тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

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    «Нужно было создавать остроту у чужих ворот. Если бы сделал результативное действие, которое помогло бы команде добиться победы, то, возможно, был бы акцент на этом. Но после этой ничьей остался неприятный осадок. У нас было больше моментов, особенно в концовке встречи. Мы очень хотели выиграть сегодня, для меня это самое настоящее дерби.

    После удаления нужно было играть хладнокровнее, обязательно забить второй мяч. Много работы впереди, надо радовать болельщиков. Они наконец-то вернулись на "Ростов Арену" », — цитирует Sport24 футболиста.

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