Семак: Не думаю, что мы существенно усилились. Нет изменений, кроме Крицюка и Клаудиньо

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
«Не думаю, что мы усилились существенно. На смену ушедшим пришел новый игрок, два, если берем вратарскую позицию.
У нас нет изменений, кроме Крицюка и Клаудиньо. Наверное, со стороны виднее, стали ли сильнее или слабее.
Каждый тренер перед окном ставит задачи, чтобы команда становилась сильнее. Но это не всегда получается, не только желание тренера имеет значение, но и возможности клуба. Существенных изменений у нас не произошло.
Давление всегда есть, всегда хочется побеждать. Мы должны приложить все усилия, чтобы играть как можно лучше», — сказал тренер Sports.ru.