Семак: Не думаю, что мы существенно усилились. Нет изменений, кроме Крицюка и Клаудиньо

Главный тренер «Зенита»высказался об изменениях в составе по сравнению с прошлым сезоном.

«Не думаю, что мы усилились существенно. На смену ушедшим пришел новый игрок, два, если берем вратарскую позицию.

У нас нет изменений, кроме Крицюка и Клаудиньо. Наверное, со стороны виднее, стали ли сильнее или слабее.

Каждый тренер перед окном ставит задачи, чтобы команда становилась сильнее. Но это не всегда получается, не только желание тренера имеет значение, но и возможности клуба. Существенных изменений у нас не произошло.

Давление всегда есть, всегда хочется побеждать. Мы должны приложить все усилия, чтобы играть как можно лучше», — сказал тренер Sports.ru.