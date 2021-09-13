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    «Краснодар» в меньшинстве спасся от поражения в матче с «Ростовом»

    «Ростов» — «Краснодар»: счет 1:1, обзор голов

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    Матч 7 тура РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром» завершился вничью со счетом 1:1.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    Счет был открыт на 29 минуте — автогол записали на защитника «Краснодара» Уроша Спаича. Спустя минуту Гжегож Крыховяк оставил «быков» в меньшинстве, получив вторую желтую карточку. До перерыва гости могли сравнять счет, но Реми Кабелла не реализовал пенальти.

    На 65 минуте матча Эдуард Сперцян все-таки возобновил равновесие, которое продлилось до финального свистка.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Краснодар 1:1
    Голы: 1:0 Урош Спаич (автогол) (29'), 1:1 Эдуард Сперцян (65') Ростов: Сергей Песьяков, Деннис Хаджикадунич, Баштуш, Максим Осипенко, Andrey Langovich, Danila Sukhomlinov (Armin Gigovic, 80'), Данил Глебов, Кэнто Хасимото (Кирилл Фольмер, 46'), Денис Терентьев (Николай Поярков, 70'), Pontus Almqvist, Николай Комличенко (Али Соу, 75') Краснодар: Джон Кордоба (Эдуард Сперцян, 33'), Виктор Классон, Алексей Ионов (Дмитрий Стоцкий, 89'), Реми Кабелла (Владимир Ильин, 66'), Гжегож Крыховяк, Юрий Газинский (Nikita Krivtsov, 65'), Кристиан Рамирес, Кайо, Урош Спаич, Daniil Kornyushin, Матвей Сафонов Предупреждения: Danila Sukhomlinov (6'), Гжегож Крыховяк (6'), Гжегож Крыховяк (30'), Pontus Almqvist (41'), Николай Комличенко (44'), Юрий Газинский (51'), Andrey Langovich (70'), Владимир Ильин (90 + 4')

    У «Ростова» после матча 6 очков и 12 место, «Краснодар» занимает 7 место с 10 очками на счету.

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