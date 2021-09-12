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    «Сочи» — «Уфа»: известны стартовые составы

    «Сочи» — «Уфа»: прогноз. составы, коэффициенты

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    В поединке 7 тура РПЛ «Сочи» сыграют с «Уфой» на стадионе «Фишт». Стали известны стартовые составы команд.

    Ивелин Попов
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    Ивелин Попов

    «Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Прохин, Барач, Родриго, Юсупов, Цаллагов, Попов, Нобоа, Кассьерра Кабесас.

    Запасные: Заболотный, Адамов, Терехов, Юрганов, Шакуро, Бурмистров, Павлов, Колмаков, Ангбан, Жоаозиньо.

    «Уфа»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Агаларов, Мрзляк, Милетич.

    Запасные: Кузнецов, Сухов, Никитин, Ботака-Иобома, Алиев, Голубев, Фищенко, Ахатов, Касинтура.

    Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по мск. Прочитать прогноз на это событие можно по ссылке.

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