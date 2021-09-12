«Динамо» — «Нижний Новгород»: счет матча 1:2, обзор голов

Московскоев домашнем матче седьмого тура российской Премьер-лиги проиграло— 1:2.

«Бело-голубые» открыли счет на 13-й минуте, когда Денис Макаров подхватил мяч, рванул по центру, обыграл защитника и классно пробил с левой из-за пределов штрафной площади.

Хозяева могли отыграться на 52-й минуте, но Тимур Сулейманов не реализовал пенальти, назначенный за то, что мяч попал в руку Диего Лаксальту.

Подопечные Александра Кержакова добились своего на 75-й минуте. Денис Ткачук слева прострелил в штрафную, Илья Берковский пропустил мяч между ног, а набежавший Игорь Горбунов в касание пробил в дальний угол ворот.

Еще через восемь минут Николай Калинский принес нижегородцам минимальный перевес. Мяч влетел в сетку после нескольких рикошетов.

На 88-й минуте Лукас Масоэро получил вторую желтую карточку за фол в своей штрафной. «Динамо» получило право на пенальти, однако Клинтон Н'Жье не сумел переиграть Артура Нигматуллина, потащившего удар с точки.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Нижний Новгород 1:2 Голы: : Денис Макаров (13'), 1:1 Igor Gorbunov (75'), 1:2 Nikolay Kalinskiy (83') Динамо: Антон Шунин, Гильермо Варела, Роман Евгеньев, Иван Ордец, Диего Лашальт, Себастьян Шиманьски, Никола Моро (Вячеслав Грулёв, 86'), Даниил Фомин (Дмитрий Скопинцев, 80'), Денис Макаров, Konstantin Tyukavin (Clinton N'Jie, 71'), Arsen Zakharyan Нижний Новгород: Беким Балай (Igor Gorbunov, 60'), Richie Ennin, Nikolay Kalinskiy, Ibrokhimhalil Yoldoshev (Илья Берковский, 73'), Nikita Kakkoev (Павел Могилевец, 25'), Альберт Шарипов (Тимур Сулейманов, 46'), Алексей Козлов, Кирилл Гоцук, Lucas Masoero, Акош Кечкеш, Артур Нигматуллин Предупреждения: Lucas Masoero (8'), Ibrokhimhalil Yoldoshev (57'), Себастьян Шиманьски (72'), Lucas Masoero (88')

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает четвертое место (13 очков), а «Нижний Новгород» — шестое (11 очков).