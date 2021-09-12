«Динамо» — «Нижний Новгород»: счет матча 1:2, обзор голов

«Бело-голубые» открыли счет на 13-й минуте, когда Денис Макаров подхватил мяч, рванул по центру, обыграл защитника и классно пробил с левой из-за пределов штрафной площади.
Хозяева могли отыграться на 52-й минуте, но Тимур Сулейманов не реализовал пенальти, назначенный за то, что мяч попал в руку Диего Лаксальту.
Подопечные Александра Кержакова добились своего на 75-й минуте. Денис Ткачук слева прострелил в штрафную, Илья Берковский пропустил мяч между ног, а набежавший Игорь Горбунов в касание пробил в дальний угол ворот.
Еще через восемь минут Николай Калинский принес нижегородцам минимальный перевес. Мяч влетел в сетку после нескольких рикошетов.
На 88-й минуте Лукас Масоэро получил вторую желтую карточку за фол в своей штрафной. «Динамо» получило право на пенальти, однако Клинтон Н'Жье не сумел переиграть Артура Нигматуллина, потащившего удар с точки.
В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает четвертое место (13 очков), а «Нижний Новгород» — шестое (11 очков).