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    «Арсенал» одержал первую победу в сезоне

    «Арсенал» — «Норвич»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Арсенал» одержал победу над «Норвичем» в домашнем матче четвертого тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 1:0.

    «Канониры» вышли вперед на 66-й минуте, когда Николя Пепе пробил в штангу, далее была серия рикошетов во вратарской, и Пьер-Эмерик Обамеянг затолкал мяч в ворота.

    Для лондонцев это первая победа в сезоне после трех поражений подряд.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Норвич Сити 1:0
    Гол: : Пьер-Эмерик Обамеянг (66') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Такэхиро Томиясу (Эмиль Смит Роув, 62'), Бен Уайт, Габриэл, Киран Тирни, Albert Sambi Lokonga (Томас, 62'), Эйнсли Мэйтленд-Найлс (Седрик Суареш, 82'), Николя Пепе, Мартин Эдегор, Букайо Сака, Пьер-Эмерик Обамеянг Норвич Сити: Христос Дзолис (Милот Рашица, 69'), Теэму Пукки, Киран Довелл (Тодд Кантвелл, 62'), Кенни Маклин, Лукас Рупп (Adam Idah, 80'), Пьерр Лис-Мелу, Брендон Уильямс, Грант Хэнли, Andrew Omobamidele, Максимилиан Ааронс, Тим Крул Предупреждения: Максимилиан Ааронс (42'), Грант Хэнли (48'), Томас (88')

    В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает 16-е место (3 очка), а «Норвич» — 20-е (0 очков).

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