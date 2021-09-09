Сайманов: Отмена лимита пойдет на пользу российского футбола

Генеральный директор «Рубина»поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Мы выдвинули со своей стороны рекомендации. Мы решили, что на пользу российского футбола пойдет отмена лимита на легионеров, но это от нас не зависит. Все решит Минспорт», — приводит слова Сайманова ТАСС.

Накануне президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что РФС предлагает клубам отменить лимит на легионеров в чемпионате России. РФС рассматривает возможность отмены лимита на легионеров в РПЛ.

Сейчас он действует по системе «8+17», т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. Некоторые клубы лиги согласились с позицией РПЛ, кто-то выступает за послабление лимита — переход на схему «10+15».