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    Нойер заявил, что сборная Германии намерена стать чемпионом мира

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    Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Исландии (4:0).

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    «Конечно, Лихтенштейн, Армения и Исландия не являются противниками, с которыми вы столкнетесь на чемпионате мира, но все же было важно послать положительный сигнал. Но наша цель — в следующем году стать чемпионами мира.

    У нас новый тренерский штаб, к нам присоединилось несколько молодых игроков. Невозможно внести столько изменений в одночасье, но мы на правильном пути. Мы хотим продолжать в том же направлении», — цитирует Нойера официальный сайт УЕФА.

    Германия возглавляет таблицу группы J с 15 очками. Следом идет Армения (11 баллов). Румыния располагается в одном балле от второй позиции, Северная Македония — в двух.

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