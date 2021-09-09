Нойер заявил, что сборная Германии намерена стать чемпионом мира

Вратарь сборной Германииподвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Исландии (4:0).

«Конечно, Лихтенштейн, Армения и Исландия не являются противниками, с которыми вы столкнетесь на чемпионате мира, но все же было важно послать положительный сигнал. Но наша цель — в следующем году стать чемпионами мира.

У нас новый тренерский штаб, к нам присоединилось несколько молодых игроков. Невозможно внести столько изменений в одночасье, но мы на правильном пути. Мы хотим продолжать в том же направлении», — цитирует Нойера официальный сайт УЕФА.

Германия возглавляет таблицу группы J с 15 очками. Следом идет Армения (11 баллов). Румыния располагается в одном балле от второй позиции, Северная Македония — в двух.