Матч «Ницца» — «Марсель» будет переигран на нейтральном поле

Матч третьего тура чемпионата Франции, прерванный из-за драки болельщиков с футболистами, будет переигран на нейтральном поле при пустых трибунах, сообщается на официальном сайте Профессиональная футбольная лига Франции (LFP).

«Ницца» проведет три матча без зрителей, в том числе игру с «Марселем». Кроме того, с клуба сняли два очка, одно из них — условно.

Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес дисквалифицирован на 2 матча, полузащитник Димитри Пайет — на один.

Физиотерапевт «Марселя» Пабло Фернандес отстранен от футбольной деятельности до 30 июня 2022 года.

Матч «Ницца» — «Марсель» состоялся 22 августа. Игра была остановлена на 77-й минуте при счете 1:0 в пользу «Ниццы», после того как «ультрас» хозяев поля выбежали драться с футболистами гостей.

Беспорядки начались после того, как полузащитник «Марселя» Димитри Пайет кинул обратно на трибуну выброшенную на поле бутылку.

Несколько игроков «Марселя», в том числе Маттео Гендузи, Пап Гуйе и Бубакар Камара, бросились навстречу толпе, намереваясь защитить Пайета.

Обе команды в итоге ушли в раздевалки, президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер отправился успокаивать фанатов, которые спустя какое-то время покинули поле.