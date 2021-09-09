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    Матч «Ницца» — «Марсель» будет переигран на нейтральном поле

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    Матч третьего тура чемпионата Франции «Ницца» — «Марсель», прерванный из-за драки болельщиков с футболистами, будет переигран на нейтральном поле при пустых трибунах, сообщается на официальном сайте Профессиональная футбольная лига Франции (LFP).

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    «Ницца» проведет три матча без зрителей, в том числе игру с «Марселем». Кроме того, с клуба сняли два очка, одно из них — условно.

    Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес дисквалифицирован на 2 матча, полузащитник Димитри Пайет — на один.

    Физиотерапевт «Марселя» Пабло Фернандес отстранен от футбольной деятельности до 30 июня 2022 года.

    Матч «Ницца» — «Марсель» состоялся 22 августа. Игра была остановлена на 77-й минуте при счете 1:0 в пользу «Ниццы», после того как «ультрас» хозяев поля выбежали драться с футболистами гостей.

    Беспорядки начались после того, как полузащитник «Марселя» Димитри Пайет кинул обратно на трибуну выброшенную на поле бутылку.

    Несколько игроков «Марселя», в том числе Маттео Гендузи, Пап Гуйе и Бубакар Камара, бросились навстречу толпе, намереваясь защитить Пайета.

    Обе команды в итоге ушли в раздевалки, президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер отправился успокаивать фанатов, которые спустя какое-то время покинули поле.

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