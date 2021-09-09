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    Крал назвал «Спартак» величайшим клубом России

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    Чешский защитник Алекс Крал, перешедший из «Спартака» в английский «Вест Хэм», попрощался с московским клубом.

    Алекс Крал
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    Алекс Крал

    «Хотелось бы сказать спасибо "Спартаку" за эти два прекрасных года. Огромное спасибо руководству клуба, тренерам, административному и медицинскому штабу. Тем людям, которые работали, когда я пришел и тем, кто присоединился позже!

    Я всегда буду помнить наши славные победы и наших болельщиков, которые создавали на трибунах атмосферу, пробирающую до мурашек, и которых можно по праву назвать нашим двенадцатым игроком. Я так ими гожусь и никогда их не забуду.

    Также хотел сказать огромное спасибо всем товарищам по команде. Они помогали мне с первого дня в России не только на поле, но и за его пределами. Благодаря этой помощи в том числе мои мечты сбылись. Их прощальное видео очень много для меня значит. Спасибо вам, ребята! Здоровья вам и удачного сезона. Для меня было огромной честью играть в величайшем клубе России! "Спартак" навсегда останется в моем сердце», — написал Крал в своем Instagram.

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