Крал назвал «Спартак» величайшим клубом России

Чешский защитник, перешедший из «Спартака» в английский «Вест Хэм», попрощался с московским клубом.

«Хотелось бы сказать спасибо "Спартаку" за эти два прекрасных года. Огромное спасибо руководству клуба, тренерам, административному и медицинскому штабу. Тем людям, которые работали, когда я пришел и тем, кто присоединился позже!

Я всегда буду помнить наши славные победы и наших болельщиков, которые создавали на трибунах атмосферу, пробирающую до мурашек, и которых можно по праву назвать нашим двенадцатым игроком. Я так ими гожусь и никогда их не забуду.

Также хотел сказать огромное спасибо всем товарищам по команде. Они помогали мне с первого дня в России не только на поле, но и за его пределами. Благодаря этой помощи в том числе мои мечты сбылись. Их прощальное видео очень много для меня значит. Спасибо вам, ребята! Здоровья вам и удачного сезона. Для меня было огромной честью играть в величайшем клубе России! "Спартак" навсегда останется в моем сердце», — написал Крал в своем Instagram.