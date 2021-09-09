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    Камано вылетел из Гвинеи в Москву после госпереворота в стране

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    Нападающий «Локомотив» Франсуа Камано смог покинуть Гвинею после того, как в стране случился госпереворот.

    Франсуа Камано
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    Франсуа Камано

    «Камано вылетел из Гвинеи и находится на пути в Москву

    Нападающий ФК "Локомотив" Франсуа Камано смог вылететь из Гвинеи и в настоящее время ожидает своего рейса в Москву в Стамбуле

    В течение дня нападающий "железнодорожников" должен прибыть в расположение команды», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

  • Нападающий «Локомотива» Камано не может выехать из Гвинеи из-за госпереворота
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    • В понедельник, 6 сентября, Камано должен был сыграть за сборную Гвинеи против команды Марокко в рамках отборочного этапа ЧМ-2022, но из-за сложной политической ситуации в стране матч был перенесен. Позже стало известно, что футболисты не могут покинуть страну.

    Камано в текущем чемпионате России провел шесть матчей, но результативными действиями не отметился.

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