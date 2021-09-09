Камано вылетел из Гвинеи в Москву после госпереворота в стране

Нападающий «Локомотив»смог покинуть Гвинею после того, как в стране случился госпереворот

«Камано вылетел из Гвинеи и находится на пути в Москву

Нападающий ФК "Локомотив" Франсуа Камано смог вылететь из Гвинеи и в настоящее время ожидает своего рейса в Москву в Стамбуле

В течение дня нападающий "железнодорожников" должен прибыть в расположение команды», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

В понедельник, 6 сентября, Камано должен был сыграть за сборную Гвинеи против команды Марокко в рамках отборочного этапа ЧМ-2022, но из-за сложной политической ситуации в стране матч был перенесен. Позже стало известно, что футболисты не могут покинуть страну.

Камано в текущем чемпионате России провел шесть матчей, но результативными действиями не отметился.