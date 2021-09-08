Мхитарян призвал уважать выбор Захаряна

Полузащитник «Ромы» и сборной Армениивысказался по поводу решения игрока «Динамо»выступать за сборную России.

«Каждый волен решать свою судьбу сам, это его личное дело. Он рос и играл в России. В итоге решил выступать за эту сборную. Так бывает.

Мы должны уважать его выбор и пожелать ему удачи. Многие его критикуют, но он вырос в России.

Есть игроки, которые выбирают сборную Армении, это всегда хорошо, но и есть некоторые футболисты, которые не хотят играть за сборную Армении. Только удачи им хочется пожелать», — цитирует Мхитаряна «Матч ТВ».

Захарян дебютировал за российскую сборную 1 сентября в матче отбора ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).