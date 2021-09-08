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    Мхитарян призвал уважать выбор Захаряна

    Футбол Сборная Армении Сборная России Футбол России
    Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян высказался по поводу решения игрока «Динамо» Арсена Захаряна выступать за сборную России.

    Генрих Мхитарян
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    Генрих Мхитарян

    «Каждый волен решать свою судьбу сам, это его личное дело. Он рос и играл в России. В итоге решил выступать за эту сборную. Так бывает.

    Мы должны уважать его выбор и пожелать ему удачи. Многие его критикуют, но он вырос в России.

    Есть игроки, которые выбирают сборную Армении, это всегда хорошо, но и есть некоторые футболисты, которые не хотят играть за сборную Армении. Только удачи им хочется пожелать», — цитирует Мхитаряна «Матч ТВ».

    Захарян дебютировал за российскую сборную 1 сентября в матче отбора ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).

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