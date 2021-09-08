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    Кузяев заявил, что сборная России двигается в правильном направлении

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    Полузащитник сборной России Далер Кузяев дал комментарий по поводу победы над Мальтой (2:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

    Далер Кузяев
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    Далер Кузяев

    «В целом все хорошо, так набрали семь очков и идем на первом месте. Самое главное, что мы двигаемся в правильном направлении и я с оптимизмом смотрю на октябрьские матчи.

    Была установка прессинговать команду. Мы понимали, что Мальта будет стараться держать мяч и мало выносить. Мы играем дома, и мы делали все правильно, что прессинговали на половине поле соперника. В большинстве случаев нам это удавалось. Потихоньку привыкаем к требованиям тренерского штаба. От нас требуют стараться играть низом, почаще забегать за спину соперника», — сказал Кузяев «Матч ТВ».

    После этой победы команда Валерия Карпина набрала 13 очков и находится на втором месте в группе H, уступая хорватам только по дополнительным показателям.

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