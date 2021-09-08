Греция — Швеция. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (08.09.2021)

В 21:45 в группе B отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Греция»: Одиссеас Влаходимос, Пантелис Хацидиакос, Константинос Мавропанос, Giorgos Tzavellas, Атанасиос Андруцос, Зека, Андреас Бухалакис, Константинос Цимикас, Анастасиос Бакасетас, Вангелис Павлидис, Anastasios Douvikas.

«Швеция»: Александер Исак, Деян Кулушевски, Эмиль Форсберг, Маттиас Сванберг, Кристофер Ольссон, Виктор Классон, Людвиг Аугустинсон, Виктор Нильссон Линделёф, Филип Хеландер, Mattias Johansson, Робин Ольсен.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Греция» — «Швеция». Коэффициент ставки — 3.22.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Швеция» со счетом 0:2. Матч между командами «Греция» и «Швеция» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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