Билялетдинов: К сожалению, игра с Мальтой никакой радости не доставила

Бывший наставник казанского «Рубина»прокомментировал победу сборной России над Мальтой (2:0) в отборочном матче к ЧМ-2022.

«Тяжелое впечатление от игры. Веселил только вратарь соперника. Катают мяч на своей половине поля до последнего. Мальтийское ноу-хау! Смеялся, когда пропустили первый гол. Подумал: приехали технари, с такой претензией на топ-команду, разыгрывают мяч во вратарской, сейчас наши им целый мешок накидают.

Повеселил и защитник, который запустил мяч с центра поля по своим воротам. Они создали больше опасных моментов у своих ворот, чем наши. Иногда складывалось ощущение, что в гости приехала дворовая команда.

С другой стороны, и они могли забить. Серьезный звоночек — тот момент, когда выручил Гилерме. Дивеев не накрыл форварда, поскольку вовремя не сориентировался, после того, как соперник перевел мяч с фланга на фланг», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

После шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место в таблице группы H, уступая Хорватии по дополнительным показателям.