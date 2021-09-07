Ирландия — Сербия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (07.09.2021)

Составы команд:
«Ирландия»: Gavin Bazunu, Andrew Omobamidele, Шейн Даффи, Джон Иган, Мэтт Доэрти, Jamie McGrath, Джош Каллен, Джеффри Хендрик, Джеймс Макклин, Алан Браун, Adam Idah.
«Сербия»: Александр Митрович, Душан Влахович, Филип Костич, Сергей Милинкович-Савич, Неманья Гудель, Душан Тадич, Филип Джуричич, Страхиня Павлович, Милош Велькович, Никола Миленкович, Предраг Райкович.
Предыдущий матч соперников: «Сербия» — «Ирландия» 3:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ирландия» — «Сербия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.27.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Сербия» со счетом 0:2. Матч между командами «Ирландия» и «Сербия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.
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