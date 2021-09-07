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    Сербы удержатся во главе группы А?

    Ирландия — Сербия. Прогноз, ставка (к. 2.27) на футбол, отбор ЧМ-2022, 7 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Ирландия — Сербия
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    Александар Митрович
    В Дублине на стадионе «Авива» сборная Ирландии сыграет с национальной командой Сербии в 6-м туре отборочного цикла к ЧМ-2022. Игра состоится 7 сентября и начнется в 21:45 по мск. Ирландия — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A 07 Сентября 2021 года
    Ирландия
  • Дублин
    •  Ирландия 21:45 Сербия Сербия
  • Белград
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    Коэффициенты на матч
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    Ирландия

    Сборная Ирландия в последнее время сильно сдала и пропустила два последних больших турнира — чемпионат мира 2018 года и чемпионат Европы 2020 года.

    Похоже, что и на мундиаль-2022 «парни в зеленом» также на попадут. После четырех туров у них всего один зачетный балл и предпоследнее место в группе. Это пункт ирландцы заработали накануне, расписав дома мировую с Азербайджаном — 1:1.

    Три другие игры островитяне проиграли, уступив достойно на выезде 2:3 Сербии и 1:2 Португалии, а также сенсационно потерпели фиаско в родных стенах от Люксембурга — 0:1.

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    Отметим, что у Ирландии всего одна победа в 16 последних матчах, включая товарищеские. В семи поединках в данном отрезке она уступила.

    Сербия

    Сборная Сербии участвовала в чемпионате мира 2018 года, но континентальное первенство 2020 года она пропустила. А в этом отборе имеет хорошие шансы на выход в финальную часть.

    После четырех туров «белые орлы» делят с Португалией первое место в группе А, имея на своем счету по десять очков. Именно с португальцами сербы потеряли очки в данной квалификации, сыграв дома 2:2.

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    • Три другие встречи балканский коллектив выиграл. На своем поле он справился с ирландцами 3:2 и Люксембургом 4:1 накануне, а Азербайджан одолел на его территории -2:1.

    Сербия проиграла всего один из 13 предыдущих матчей с учетом всех турниров, одержав пять побед и семь раз сыграв вничью в данном отрезке.

    Между собой эти сборные провели шесть встреч, в трех из которых выиграли сербы и еще три встречи завершились вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Сербии предлагают с коэффициентом 2.27.

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    На викторию Ирландии дают — 3.50, ничья оценена — в 3.32.

    Учитывая неважную форму ирландцев и их безвыигрышную серию с предстоящим противником, в этой игре рекомендуем ставить на викторию гостей.

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    Ирландия — Сербия: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 07.09.2021. Прогнозы на футбол. Сербы удержатся во главе группы А?
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