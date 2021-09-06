Карпин: Если Смолов окажется в основном составе, то может, и будет капитаном

Главный тренер сборной Россиизаявил, что форвард Федор Смолов может получить капитанскую повязку на матч отборочного цикла ЧМ-2022 против Мальты.

«Федор оказался здесь, потому что мы решили, что должен быть Смолов. Я решил, если хотите. Будет ли он капитаном? Может быть. Если окажется в основном составе, то может, и будет капитаном», — передает слова Карпина корреспондент Sport24 Арман Навасардян.

На пресс-конференции с Карпиным присутствовал сам Смолов. Ранее с ним появлялись Георгий Джикия и Дмитрий Баринов. Первый вывел команду с капитанской повязкой на игру с Хорватией, второй — был капитаном на игре с Кипром.

Напомним, что Россия сыграет с Мальтой 7 сентября в Москве. Рекомендуем ознакомиться с прогнозом на поединок. Сделать это можно по ссылке.