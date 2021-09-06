«Ростов» может подписать полузащитника «Бенфики»

Полузащитник «Бенфики»может продолжить карьеру в чемпионате России.

По информации португальского издания A Bola, бразильский футболист попал в список трансферных целей «Ростова».

Донской клуб рассчитывает на то, что успеет договориться с «Бенфикой» до 7 сентября, когда в России закрывается трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Габриэл может перейти в «Спартак», который перед началом текущего сезона возглавил экс-тренер «Бенфики» Руй Витория. Кроме того, сообщалось об интересе к 27-летнему футболисту со стороны киевского «Динамо».

Контракт Габриэла с «Бенфикой» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 7 миллионов евро.

Напомним, норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн в конце августа перешел в английский «Норвич».