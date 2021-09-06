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    «Ростов» может подписать полузащитника «Бенфики»

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    Полузащитник «Бенфики» Габриэл может продолжить карьеру в чемпионате России.

    Габриэл
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    Габриэл

    По информации португальского издания A Bola, бразильский футболист попал в список трансферных целей «Ростова».

    Донской клуб рассчитывает на то, что успеет договориться с «Бенфикой» до 7 сентября, когда в России закрывается трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что Габриэл может перейти в «Спартак», который перед началом текущего сезона возглавил экс-тренер «Бенфики» Руй Витория. Кроме того, сообщалось об интересе к 27-летнему футболисту со стороны киевского «Динамо».

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    • Контракт Габриэла с «Бенфикой» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 7 миллионов евро.

    Напомним, норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн в конце августа перешел в английский «Норвич».

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