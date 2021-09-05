Бразилия — Аргентина. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (05.09.2021)

Составы команд:
«Бразилия»: Weverton, Данило, Lucas Verissimo, Эдер Милитао, Алекс Сандро, Everton Ribeiro, Каземиро, Жерсон, Лукас Пакета, Gabriel Barbosa, Неймар.
«Аргентина»: Анхель Ди Мария, Лаутаро Мартинес, Лионель Месси, Джовани Ло Чельсо, Леандро Даниэль Паредес, Родриго Де Пауль, Маркос Акунья, Николас Отаменди, Кристиан Ромеро, Gonzalo Montiel, Дамиан Эмилиано Мартинес.
Предыдущий матч соперников: «Аргентина» — «Бразилия» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бразилия» — «Аргентина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.28.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Аргентина» со счетом 0:1. Матч между командами «Бразилия» и «Аргентина» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.
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