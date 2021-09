Бразильцы уже могут заказывать билеты в Катар. Впереди еще десять матчей в текущем отборе, но нет ни малейших сомнений, «селесао» сыграют на чемпионате мира.

В первых семи турах отборочного турнира сборная Бразилии набрала максимальное количество очков.

Семь побед с общим счетом 17:2 . Комментировать тут особо нечего.

Среди недели команда Тите одержала гостевую победу над сборной Чили — 1:0. Бразильцы, может, и не впечатлили на этот раз игрой в атаке, но за счет отличных действий в обороне они снова набрали три очка.

Тем временем Аргентина тоже очень достойно проводит текущий отборочный турнир. После семи туров «альбиселесте» находятся на второй строчке, отставание от Бразилии составляет шесть очков.

Сборная Аргентины пока тоже не потерпела ни одного поражения, но трижды сыграла вничью.

На этой неделе аргентинцы выиграл в гостях у Венесуэлы — 3:1. В первом тайме защитник хозяев Луис Мартинес едва не сломал ногу Лионелю Месси, за что получил красную карточку.

Вот этот страшный эпизод. Обошлось.

Leo Messi’s career could’ve ended last night. One of the worst tackles I’ve ever seen. 😡 pic.twitter.com/h9bFVsIae5