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    Бразилия и Аргентина сыграют вничью 0:0?

    Бразилия — Аргентина. Прогноз (к. 3.28) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 года 5 сентября 2021 года

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    Сборная Бразилии сыграет на своем поле с Аргентиной в рамках очередного тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 5 сентября в Ресифи, начало — в 22:00 мск. Бразилия — Аргентина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 05 Сентября 2021 года
    Бразилия
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    •  Бразилия 22:00 Аргентина Аргентина
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    Бразилия

    Бразильцы уже могут заказывать билеты в Катар. Впереди еще десять матчей в текущем отборе, но нет ни малейших сомнений, «селесао» сыграют на чемпионате мира.

    В первых семи турах отборочного турнира сборная Бразилии набрала максимальное количество очков.

    Семь побед с общим счетом 17:2. Комментировать тут особо нечего.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Среди недели команда Тите одержала гостевую победу над сборной Чили — 1:0. Бразильцы, может, и не впечатлили на этот раз игрой в атаке, но за счет отличных действий в обороне они снова набрали три очка.

    Аргентина

    Тем временем Аргентина тоже очень достойно проводит текущий отборочный турнир. После семи туров «альбиселесте» находятся на второй строчке, отставание от Бразилии составляет шесть очков.

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  • 02/09/2021

    • Сборная Аргентины пока тоже не потерпела ни одного поражения, но трижды сыграла вничью.

    На этой неделе аргентинцы выиграл в гостях у Венесуэлы — 3:1. В первом тайме защитник хозяев Луис Мартинес едва не сломал ногу Лионелю Месси, за что получил красную карточку.

    Вот этот страшный эпизод. Обошлось.

    Слава богу, с аргентинской звездой все в порядке. Аргентина после удаления в составе соперника забила три мяча.

    Беспроигрышная серия Аргентины составляет уже 21 матч.

    Прогноз и ставка

    На Бразилию в этом матче можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу Аргентины — за 3.86.

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    Два месяца назад аргентинцы наконец-то выиграли Кубок Америки, победив в финале Бразилию благодаря голу Анхеля Ди Марии. Случилось то, чего в Аргентине ждали почти 30 лет.

    Разумеется, бразильцы теперь настроены на реванш, но есть подозрение, что на этот раз команды распишут мировую, которая устроит абсолютно всех. И очень сомнительно, что матч получится результативным.

    Ставка — ничья за 3.28.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал меньше 2,0 за 2.12.

    На точный счет 0:0 можно поставить за 6.80.

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    Бразилия — Аргентина: прогноз, ставка (3.28), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Прогнозы на футбол. Бразилия и Аргентина сыграют вничью 0:0?
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