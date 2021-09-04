Словения — Мальта. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (04.09.2021)

В 19:00 в группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Словения»: Ян Облак, Петар Стоянович, Яка Бийол, Миха Мевля, Юре Балковец, Адам Гнезда, Ясмин Куртич, Ян Млакар, Sandi Lovric, Дамьян Бохар, Benjamin Sesko.

«Мальта»: Шон Димек, Alexander Satariano, Джозеф Мбонг, Хуан Корбалан, Тедди Теума, Тристан Каруана, Cain Attard, Зак Мускат, Энрико Пепе, Kurt Shaw, Анри Бонелло.

Предыдущий матч соперников: «Словения» — «Мальта» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Словения» — «Мальта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.24.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Словения» со счетом 1:0. Матч между командами «Словения» и «Мальта» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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