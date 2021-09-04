Словения сыграет на своем поле с Мальтой в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 19:00 мск. Словения — Мальта: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Словении

Словенцы вполне способны побороться даже за первое место в своей группе. Вот только нынешнее 4 место с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей сделать это будет проблематично.

По итогам 4 сыгранных туров сборная Словении отстает от лидирующих хорватов на три очка. Вся борьба впереди!

В минувшем туре квалификации Словения не сумела добыть победу. Дома команда расписала мировую со Словакией (1:1).

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С мальтийцами сборная Словении пересекалась четыре раза. Причем во всех поединках словенцы одержали победы.

Сборная Мальты

Нынешний турнир сборная Мальты начала не столь удачно. По итогам 4 сыгранных туров команда занимает 5 место с 4 очками в активе.

Последний матч в рамках квалификации получился для команды удачным. Дома Мальта разгромила Кипр (3:0).

Мальтийцы не хватают звезд с неба. Между тем, эта команда — отнюдь не сладкая булочка, что уже испытали на себе киприоты.

В четырех матчах отборочного турнира на Мундиаль мальтийцы забили 6 мячей. При этом в свои ворота пропущено восемь мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Словению за 1.13, на ничью за 9.40, а на Мальту — за 31.00.

Хозяевам наверняка постараются взять три очка, для чего будут непрерывно атаковать.

Мальтийцы наверняка сыграют вторым номером, и должны найти свой шанс в контратаках .

Словенцы превосходят оппонента в классе, однако гости намерены оказать серьезное сопротивление. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 3.24.