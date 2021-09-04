ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду Неповторимый. Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную Стефанос Циципас US Open. Циципас прошел в третий круг, Павлюченкова обыграла Шмидлову Лионель Месси усилил ПСЖТоп-5 победителей трансферной кампании
  • 23:54
    • Англичане забили четыре мяча в ворота венгров
  • 23:48
    • Итальянцы не смогли победить сборную Болгарии
  • 23:34
    • Сборная Швеция дома обыграла сборную Испании
  • 22:17
    • «Зенит» объявил заявку на групповой этап Лиги чемпионов
  • 00:01
    • Вернер и Сане принесли Германии победу над Лихтенштейном
  • 23:41
    • Бельгия одержала волевую разгромную победу над Эстонией
  • 21:51
    • Павлюченкова обыграла Шмидлову и пробилась в третий круг US Open
    Все новости спорта

    В Любляне забивают все?

    Словения — Мальта. Прогноз, ставка (к. 3.24) на футбол, ЧМ-2022, 4 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Словении Прогнозы на Сборная Мальты Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Словения — Мальта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ян Облак
    Словения сыграет на своем поле с Мальтой в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 19:00 мск. Словения — Мальта: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 04 Сентября 2021 года
    Словения
  • Любляна
    •  Словения 19:00 Мальта Мальта
  • Валлетта
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.14
  • X
  • 8.10
  • 2
  • 18.50
  • Ставка!
    •

    Сборная Словении

    Словенцы вполне способны побороться даже за первое место в своей группе. Вот только нынешнее 4 место с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей сделать это будет проблематично.

    По итогам 4 сыгранных туров сборная Словении отстает от лидирующих хорватов на три очка. Вся борьба впереди!

    В минувшем туре квалификации Словения не сумела добыть победу. Дома команда расписала мировую со Словакией (1:1).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    С мальтийцами сборная Словении пересекалась четыре раза. Причем во всех поединках словенцы одержали победы.

    Сборная Мальты

    Нынешний турнир сборная Мальты начала не столь удачно. По итогам 4 сыгранных туров команда занимает 5 место с 4 очками в активе.

    Последний матч в рамках квалификации получился для команды удачным. Дома Мальта разгромила Кипр (3:0).

  • Месси, Роналду и другие. Топ-15 трансферов лета
  • Подводим итоги летнего трансферного окна
  • 01/09/2021

    • Мальтийцы не хватают звезд с неба. Между тем, эта команда — отнюдь не сладкая булочка, что уже испытали на себе киприоты.

    В четырех матчах отборочного турнира на Мундиаль мальтийцы забили 6 мячей. При этом в свои ворота пропущено восемь мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Словению за 1.13, на ничью за 9.40, а на Мальту — за 31.00.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Хозяевам наверняка постараются взять три очка, для чего будут непрерывно атаковать.

    Мальтийцы наверняка сыграют вторым номером, и должны найти свой шанс в контратаках.

    Словенцы превосходят оппонента в классе, однако гости намерены оказать серьезное сопротивление. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 3.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.28
  • Прогноз на матч Венесуэла — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Чили — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Перу — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Барыс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Трактор — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андухар — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.78
  • Прогноз на матч Свитолина — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Рублев — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  6.68
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Жирона — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Словения — Мальта: прогноз, ставка (3.24), статистика, коэффициенты матча 04.09.2021. Прогнозы на футбол. В Любляне забивают все?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры