Сборная Словении
Словенцы вполне способны побороться даже за первое место в своей группе. Вот только нынешнее 4 место с отрицательной разницей забитых и пропущенных мячей сделать это будет проблематично.
По итогам 4 сыгранных туров сборная Словении отстает от лидирующих хорватов на три очка. Вся борьба впереди!
В минувшем туре квалификации Словения не сумела добыть победу. Дома команда расписала мировую со Словакией (1:1).
С мальтийцами сборная Словении пересекалась четыре раза. Причем во всех поединках словенцы одержали победы.
Сборная Мальты
Нынешний турнир сборная Мальты начала не столь удачно. По итогам 4 сыгранных туров команда занимает 5 место с 4 очками в активе.
Последний матч в рамках квалификации получился для команды удачным. Дома Мальта разгромила Кипр (3:0).
Мальтийцы не хватают звезд с неба. Между тем, эта команда — отнюдь не сладкая булочка, что уже испытали на себе киприоты.
В четырех матчах отборочного турнира на Мундиаль мальтийцы забили 6 мячей. При этом в свои ворота пропущено восемь мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Словению за 1.13, на ничью за 9.40, а на Мальту — за 31.00.
Хозяевам наверняка постараются взять три очка, для чего будут непрерывно атаковать.
Словенцы превосходят оппонента в классе, однако гости намерены оказать серьезное сопротивление. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 3.24.