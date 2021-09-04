Израиль — Австрия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (04.09.2021)

В 21:45 в группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Израиль»: Офир Марсиано, Элазар Даса, Орель Дгани, Эйтан Тиби, Хатем Абд Эль-Хамид, Sun Menachem, Нир Биттон, Бибрас Натхо, Манор Соломон, Эран Захави, Мунас Даббур.

«Австрия»: Марко Арнаутович, Кристоф Баумгартнер, Флориан Гриллич, Конрад Лаймер, Алессандро Шёпф, Давид Алаба, Мартин Хинтереггер, Александар Драгович, Стефан Пош, Филипп Мвене, Daniel Bachmann.

Предыдущий матч соперников: «Австрия» — «Израиль» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Израиль» — «Австрия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.18.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. Матч между командами «Израиль» и «Австрия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.