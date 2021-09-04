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    Все новости спорта

    Израиль с Австрией выдадут результативный матч?

    Израиль — Австрия. Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, ЧМ-2022, 4 сентября 2021 года

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    Марко Арнаутович
    Израиль сыграет на своем поле с Австрией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 21:45 мск. Израиль — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F 04 Сентября 2021 года
    Израиль
  • Иерусалим
    •  Израиль 21:45 Австрия Австрия
  • Вена
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    Израиль

    Израильтяне только в минувшем туре поднялись на желанное 2 место. Правда, у идущей следом Австрии столько же очков — 7.

    По итогам 4 сыгранных туров сборная Израиля отстает от лидирующих датчан на пять пунктов. Разумеется, более реальным видится сценарий с сохранением текущей позиции.

    В минувшем туре квалификации Израиль сумел добыть победу. Выездной поединок с фарерцами завершился разгромом (0:4).

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    С австрийцами сборная Израиля пересекалась восемь раз. Причем израильтяне выиграли дважды при трех поражениях.

    Австрия

    Нынешний турнир сборная Австрии начала не столь удачно, как ожидалось. По итогам 4 сыгранных туров команда занимает 3 место с 7 очками в активе.

    Последний матч в рамках квалификации получился для команды удачным. Сборная Австрии на выезде переиграла Молдавию (0:2).

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    • Марко Арнаутович способен решить исход встречи в одиночку. Именно он стал автором второго мяча в ворота молдаван.

    В четырех матчах отборочного турнира на чемпионат мира австрийцы забили 7 мячей. При этом столько же пропущено в свои ворота.

    Коэффициенты

    Букмекеры предлагают поставить на Австрию за 2.22, на ничью за 3.19, а на Израиль коэффициенты 3.63.

    Прогноз и ставка

    Хозяева неплохо атакуют, и при этом довольно успешно действуют в обороне.

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    Австрийцы в кадровом плане превосходят оппонента, и наверняка активно сыграют в атаке.

    Такие поединки зачастую проходят в остроатакующем ключе с обеих сторон. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.18.

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    Израиль — Австрия: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 04.09.2021. Прогнозы на футбол. Израиль с Австрией выдадут результативный матч?
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