Израиль сыграет на своем поле с Австрией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 21:45 мск. Израиль — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Израиль

Израильтяне только в минувшем туре поднялись на желанное 2 место. Правда, у идущей следом Австрии столько же очков — 7.

По итогам 4 сыгранных туров сборная Израиля отстает от лидирующих датчан на пять пунктов. Разумеется, более реальным видится сценарий с сохранением текущей позиции.

В минувшем туре квалификации Израиль сумел добыть победу. Выездной поединок с фарерцами завершился разгромом (0:4).

Все прогнозы на ЧМ-2022

С австрийцами сборная Израиля пересекалась восемь раз. Причем израильтяне выиграли дважды при трех поражениях.

Австрия

Нынешний турнир сборная Австрии начала не столь удачно, как ожидалось. По итогам 4 сыгранных туров команда занимает 3 место с 7 очками в активе.

Последний матч в рамках квалификации получился для команды удачным. Сборная Австрии на выезде переиграла Молдавию (0:2).

Марко Арнаутович способен решить исход встречи в одиночку. Именно он стал автором второго мяча в ворота молдаван.

В четырех матчах отборочного турнира на чемпионат мира австрийцы забили 7 мячей. При этом столько же пропущено в свои ворота.

Коэффициенты

Букмекеры предлагают поставить на Австрию за 2.22, на ничью за 3.19, а на Израиль коэффициенты 3.63.

Прогноз и ставка

Хозяева неплохо атакуют, и при этом довольно успешно действуют в обороне.

Австрийцы в кадровом плане превосходят оппонента , и наверняка активно сыграют в атаке.

Такие поединки зачастую проходят в остроатакующем ключе с обеих сторон. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.18.