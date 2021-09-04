Израиль
Израильтяне только в минувшем туре поднялись на желанное 2 место. Правда, у идущей следом Австрии столько же очков — 7.
По итогам 4 сыгранных туров сборная Израиля отстает от лидирующих датчан на пять пунктов. Разумеется, более реальным видится сценарий с сохранением текущей позиции.
В минувшем туре квалификации Израиль сумел добыть победу. Выездной поединок с фарерцами завершился разгромом (0:4).
С австрийцами сборная Израиля пересекалась восемь раз. Причем израильтяне выиграли дважды при трех поражениях.
Австрия
Нынешний турнир сборная Австрии начала не столь удачно, как ожидалось. По итогам 4 сыгранных туров команда занимает 3 место с 7 очками в активе.
Последний матч в рамках квалификации получился для команды удачным. Сборная Австрии на выезде переиграла Молдавию (0:2).
Марко Арнаутович способен решить исход встречи в одиночку. Именно он стал автором второго мяча в ворота молдаван.
В четырех матчах отборочного турнира на чемпионат мира австрийцы забили 7 мячей. При этом столько же пропущено в свои ворота.
Коэффициенты
Букмекеры предлагают поставить на Австрию за 2.22, на ничью за 3.19, а на Израиль коэффициенты 3.63.
Прогноз и ставка
Хозяева неплохо атакуют, и при этом довольно успешно действуют в обороне.
Такие поединки зачастую проходят в остроатакующем ключе с обеих сторон. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.18.