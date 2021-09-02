Заболотный: Ничья с Хорватией принесла хорошее настроение

Нападающий сборной Россиирассказал о задачах, которые стояли перед ним в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).

«Стояла задача играть по опорному, не давать хорватам развивать атаки через центр поля и, разумеется, открываться вперед, когда мы атакуем, постараться забить. Указания от Карпина с бровки? Получал, конечно, но не все услышал. Действовал по плану.

Атмосфера в раздевалке? Я на допинг-контроле после игры, поэтому в раздевалку еще не заходил. Эта ничья принесла хорошее настроение. Атмосфера на стадионе отличная, в команде все вообще здорово. Мы довольны ничейным результатом, но хотели победить. Будем побеждать в следующих матчах», — приводит слова Заболотного «Матч ТВ».

Напомним, 4 сентября сборная России сыграет на выезде с командой Кипра, а еще через три дня встретится на своем поле с Мальтой. Оба матча пройдут в рамках отбора на ЧМ-2022.