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    Заболотный: Ничья с Хорватией принесла хорошее настроение

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    Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал о задачах, которые стояли перед ним в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).

    Антон Заболотный
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    Антон Заболотный

    «Стояла задача играть по опорному, не давать хорватам развивать атаки через центр поля и, разумеется, открываться вперед, когда мы атакуем, постараться забить. Указания от Карпина с бровки? Получал, конечно, но не все услышал. Действовал по плану.

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    • Атмосфера в раздевалке? Я на допинг-контроле после игры, поэтому в раздевалку еще не заходил. Эта ничья принесла хорошее настроение. Атмосфера на стадионе отличная, в команде все вообще здорово. Мы довольны ничейным результатом, но хотели победить. Будем побеждать в следующих матчах», — приводит слова Заболотного «Матч ТВ».

    Напомним, 4 сентября сборная России сыграет на выезде с командой Кипра, а еще через три дня встретится на своем поле с Мальтой. Оба матча пройдут в рамках отбора на ЧМ-2022.

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