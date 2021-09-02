Газзаев: Результат в матче Россия — Хорватия закономерен

Известный российский специалистоценил игру сборнойв матче отборочного турнира ЧМ-2022 против(0:0).

Это был дебютный матч сборной России под руководством Валерия Каррина.

«По игре сборной России можно отметить, что чувствовалось у игроков огромное желание, было много старания, в принципе игра была равная.

Не скажешь, что было много моментов, обе команды очень осторожно играли, подтвердили свое лидерство. Обе команды очень внимательно играли в обороне, поэтому в целом результат закономерен», — приводит слова Газзаева ТАСС.

Напомним, 4 сентября сборная России сыграет на выезде с командой Кипра, а еще через три дня встретится на своем поле с Мальтой. Оба матча пройдут в рамках отбора на ЧМ-2022.