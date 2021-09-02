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    Роналду повторил рекорд Рамоса по количеству матчей за европейские сборные

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    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сравнялся с защитником сборной Испании Серхио Рамосом по количеству матчей за европейские сборные.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Накануне он помог Португалии победить Ирландию (2:1), проведя свой 180-й матч. Столько же у Рамоса, который на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года вызван не был.

    Таким образом уже на этой неделе Роналду может обойти защитника по количеству матчей.

    На третьем месте по числу игр за сборную находится вратарь сборной Италии Джанлиуджи Буффон, на счету которого 176 поединков. Мировой рекорд удерживает футболист сборной Малайзии Со Чин Анну, который провел 195 матчей.

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