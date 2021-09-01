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    Франция — Босния и Герцеговина. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (01.09.2021)

    «Франция» — «Босния и Герцеговина». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 21:45 в группе D отбора к ЧМ-2022 по футболу в Европе начнётся матч «Франция» — «Босния и Герцеговина».

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    Составы команд:

    «Франция»: Уго Льорис, Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Преснел Кимпембе, Лука Динь, Жордан Верету, Поль Погба, Тома Лемар, Антуан Гризманн, Карим Бензема, Килиан Мбаппе.

    «Босния и Герцеговина»: Эдин Джеко, Ermedin Demirovic, Зеад Колашинац, Гойко Цимирот, Миралем Пьянич, Амир Хаджиахметович, Матео Сушич, Синиша Санишанин, Anel Ahmedhodzic, Деннис Хаджикадунич, Ибрагим Шехич.

    Предыдущий матч соперников: «Босния и Герцеговина» — «Франция» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 7:2.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Франция» — «Босния и Герцеговина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Франция» со счетом 7:2. Матч между командами «Франция» и «Босния и Герцеговина» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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