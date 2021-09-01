Сборная Франции сыграет на своем поле с командой Боснии и Герцеговины в рамках четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 1 сентября в Страсбурге, начало — в 21:45 мск. Франция — Босния и Герцеговина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция

Позади не самое приятное для сборной Франции лето. На Евро-2020 вместо триумфа случился провал. Можно даже сказать, сокрушительный провал.

Сначала французы кое-как вышли из группы. Но там, видимо, был расчет на то, чтобы команда начала раскрывать козыри как раз в плей-офф, но этого не произошло.

Франция вылетела уже после 1/8 финала, не сумев обыграть Швейцарию. Невероятная по сценарию игра в основное время, овертайм и серия пенальти, апогеем которой стал промах Килиана Мбаппе. Евро действующие чемпионы мира провели слабо.

И тем не менее Дидье Дешам все равно остался на своем месте. В федерации посчитали, что нет смысла паниковать после одной неудачи. И наверное это правильно.

Отбор на ЧМ французская сборная начала с не самого удачного матча с Украиной. Встреча в Париже завершилась вничью 1:1. Но дальше были две победы над казахами и боснийцами.

Босния и Герцеговина

Тем временем боснийцы пока ни разу не побеждали в текущем отборочном турнире. При этом весной они провели не три матча, а только два.

В первом команда Ивайло Петева сыграла вничью с Финляндией — 2:2. И это не самый худший вариант, с учетом того, что финны заметно прибавили в последнее время.

А потом было домашнее поражение от французов — 0:1. Боснийцы в целом неплохо держались, но одну ошибку все-таки допустили.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Безвыигрышная серия сборной Боснии и Герцеговины составляет уже 13 матчей.

Прогноз и ставка

На Францию в этом матче можно поставить за 1.17, ничью букмекеры предлагают за 8.00, а победу Боснии и Герцеговины за 21.00.

Французы будут максимально мотивированы после неудачного выступления на Евро. Теперь они точно знают, как нельзя играть.

Ставка — победа Франции + тотал матча больше 2,5 за 1.75.

Также можно рассмотреть ставку на победу Франции в первом тайме с форой (-1,0) за 2.26.