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    Франция обыграет боснийцев с крупным счетом?

    Франция — Босния и Герцеговина. Прогноз (к. 2.26) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 1 сентября 2021 года

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    Антуан Гризманн и Карим Бензема
    Сборная Франции сыграет на своем поле с командой Боснии и Герцеговины в рамках четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 1 сентября в Страсбурге, начало — в 21:45 мск. Франция — Босния и Герцеговина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D 01 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.17
  • X
  • 7.50
  • 2
  • 17.00
  • Ставка!
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    Франция

    Позади не самое приятное для сборной Франции лето. На Евро-2020 вместо триумфа случился провал. Можно даже сказать, сокрушительный провал.

    Сначала французы кое-как вышли из группы. Но там, видимо, был расчет на то, чтобы команда начала раскрывать козыри как раз в плей-офф, но этого не произошло.

    Франция вылетела уже после 1/8 финала, не сумев обыграть Швейцарию. Невероятная по сценарию игра в основное время, овертайм и серия пенальти, апогеем которой стал промах Килиана Мбаппе. Евро действующие чемпионы мира провели слабо.

    И тем не менее Дидье Дешам все равно остался на своем месте. В федерации посчитали, что нет смысла паниковать после одной неудачи. И наверное это правильно.

    Отбор на ЧМ французская сборная начала с не самого удачного матча с Украиной. Встреча в Париже завершилась вничью 1:1. Но дальше были две победы над казахами и боснийцами.

    Босния и Герцеговина

    Тем временем боснийцы пока ни разу не побеждали в текущем отборочном турнире. При этом весной они провели не три матча, а только два.

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  • 24/08/2021

    • В первом команда Ивайло Петева сыграла вничью с Финляндией — 2:2. И это не самый худший вариант, с учетом того, что финны заметно прибавили в последнее время.

    А потом было домашнее поражение от французов — 0:1. Боснийцы в целом неплохо держались, но одну ошибку все-таки допустили.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Безвыигрышная серия сборной Боснии и Герцеговины составляет уже 13 матчей.

    Прогноз и ставка

    На Францию в этом матче можно поставить за 1.17, ничью букмекеры предлагают за 8.00, а победу Боснии и Герцеговины за 21.00.

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    Французы будут максимально мотивированы после неудачного выступления на Евро. Теперь они точно знают, как нельзя играть.

    Ставка — победа Франции + тотал матча больше 2,5 за 1.75.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Франции в первом тайме с форой (-1,0) за 2.26.

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    Франция — Босния и Герцеговина: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 01.09.2021. Прогнозы на футбол. Франция обыграет боснийцев с крупным счетом?
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