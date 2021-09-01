Франция
Позади не самое приятное для сборной Франции лето. На Евро-2020 вместо триумфа случился провал. Можно даже сказать, сокрушительный провал.
Сначала французы кое-как вышли из группы. Но там, видимо, был расчет на то, чтобы команда начала раскрывать козыри как раз в плей-офф, но этого не произошло.
Франция вылетела уже после 1/8 финала, не сумев обыграть Швейцарию. Невероятная по сценарию игра в основное время, овертайм и серия пенальти, апогеем которой стал промах Килиана Мбаппе. Евро действующие чемпионы мира провели слабо.
И тем не менее Дидье Дешам все равно остался на своем месте. В федерации посчитали, что нет смысла паниковать после одной неудачи. И наверное это правильно.
Отбор на ЧМ французская сборная начала с не самого удачного матча с Украиной. Встреча в Париже завершилась вничью 1:1. Но дальше были две победы над казахами и боснийцами.
Босния и Герцеговина
Тем временем боснийцы пока ни разу не побеждали в текущем отборочном турнире. При этом весной они провели не три матча, а только два.
В первом команда Ивайло Петева сыграла вничью с Финляндией — 2:2. И это не самый худший вариант, с учетом того, что финны заметно прибавили в последнее время.
А потом было домашнее поражение от французов — 0:1. Боснийцы в целом неплохо держались, но одну ошибку все-таки допустили.
Прогноз и ставка
На Францию в этом матче можно поставить за 1.17, ничью букмекеры предлагают за 8.00, а победу Боснии и Герцеговины за 21.00.
Французы будут максимально мотивированы после неудачного выступления на Евро. Теперь они точно знают, как нельзя играть.
Ставка — победа Франции + тотал матча больше 2,5 за 1.75.
Также можно рассмотреть ставку на победу Франции в первом тайме с форой (-1,0) за 2.26.