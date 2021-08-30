«Сказать практически нечего». Журналист из Бергамо оценил игру Миранчука в матче с «Болоньей»

Журналист из Бергамоподелился мнением об игре полузащитника «Аталанты»в матче второго тура чемпионата Италии против «Болоньи» (0:0).

«Как себя проявил Миранчук? Пожалуй, никак. Сказать о его игре в этот раз практически нечего. Правда, надо понимать, что Алексей провел на поле всего каких-то 15-20 минут — с учетом добавленного ко второму тайму времени.

При этом "Болонья", получившая в Бергамо в прошлом сезоне пять голов в свои ворота, приехала сюда только рыть окопы, возводить бастионы вокруг своей штрафной и отбиваться. В атаке у "Аталанты" мало что получилось», — приводит слова Соррентино «Спорт-Экспресс».

Напомним, Миранчук получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.