«Сказать практически нечего». Журналист из Бергамо оценил игру Миранчука в матче с «Болоньей»

Алексей Миранчук Фото: globallookpress.com
«Как себя проявил Миранчук? Пожалуй, никак. Сказать о его игре в этот раз практически нечего. Правда, надо понимать, что Алексей провел на поле всего каких-то 15-20 минут — с учетом добавленного ко второму тайму времени.
При этом "Болонья", получившая в Бергамо в прошлом сезоне пять голов в свои ворота, приехала сюда только рыть окопы, возводить бастионы вокруг своей штрафной и отбиваться. В атаке у "Аталанты" мало что получилось», — приводит слова Соррентино «Спорт-Экспресс».
Напомним, Миранчук получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.