ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гринвуд принес «Юнайтед» победуГринвуд и Варан — светлые пятна в ужасной игре «МЮ»
  • 10:47
    • РФС продлил контракт с техническим спонсором
  • 10:37
    • Пьянич вернется в «Ювентус»
  • 09:57
    • «Рубин» в ближайшие дни расстанется с тремя легионерами
  • 09:28
    • «Реал» готовит новое предложение «ПСЖ» по Мбаппе
  • 08:18
    • Переход Азмуна в «Лион» может сорваться
    Все новости спорта

    «Сказать практически нечего». Журналист из Бергамо оценил игру Миранчука в матче с «Болоньей»

    Футбол Аталанта Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Журналист из Бергамо Эудженио Соррентино поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче второго тура чемпионата Италии против «Болоньи» (0:0).

    Алексей Миранчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Миранчук

    «Как себя проявил Миранчук? Пожалуй, никак. Сказать о его игре в этот раз практически нечего. Правда, надо понимать, что Алексей провел на поле всего каких-то 15-20 минут — с учетом добавленного ко второму тайму времени.

  • «На общем среднем фоне "Аталанты" был не хуже других». Журналист из Бергамо оценил игру Миранчука в 1-м туре Серии А
  • Читайте по теме

    • При этом "Болонья", получившая в Бергамо в прошлом сезоне пять голов в свои ворота, приехала сюда только рыть окопы, возводить бастионы вокруг своей штрафной и отбиваться. В атаке у "Аталанты" мало что получилось», — приводит слова Соррентино «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Миранчук получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Карлович замучает Рублева своими эйсами?
  • Рублев — Карлович. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Сможет ли Донской взять хотя бы сет у Оже-Альяссима?
  • Донской — Оже-Альяссим. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Возьмет ли Маррей хотя бы сет в матче с Циципасом?
  • Маррей — Циципас. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.69
  • Экспресс дня 30 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Рублев — Карлович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Донской — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Маррей — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Пиронкова — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.97
  • Прогноз на матч Эррани — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Зверев — Куэрри
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Хачанов — Харрис
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Карацев — Муньяр
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры