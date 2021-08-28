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    Идову: Российским командам нужно готовиться к сумасшедшей динамике в еврокубковых матчах

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    Защитник «Химок» Брайн Идову прокомментировал результаты жеребьевок еврокубковых турниров для российских команд.

    Брайн Идову
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    Брайн Идову

    «У каждой из наших команд тяжелые группы в еврокубках. Мне кажется, чем сложнее команды попадаются, тем лучше наши клубы выступают.

    Иногда, казалось, что группы проходные для российских клубов, а выступали не очень хорошо.

    И "Зениту", и "Локомотиву" со "Спартаком" нужно готовиться к сумасшедшей динамике на протяжении всех матчей.

    Такие ошибки, которые могут простить в РПЛ, в Европе не прощают», — приводит «Спорт-Экспресс» слова футболиста.

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