Роналду попрощался с болельщиками «Ювентуса»

Португальский нападающийпосле объявления своего перехода в «Манчестер Юнайтед» попрощался с

«Сегодня я покидаю удивительный клуб, самый большой в Италии и, безусловно, один из крупнейших во всей Европе. Я отдал своё сердце и душу за "Ювентус" и буду любить Турин до конца своих дней.

Болельщики "Ювентуса" всегда уважали меня, и я старался отблагодарить их за это уважение, сражаясь за них в каждой игре, в каждом сезоне, в каждом соревновании.

В конце концов, мы все можем оглянуться назад и понять, что достигли великих вещей, не всего, чего хотели, но все же вместе мы написали довольно красивую историю

Я всегда буду одним из вас. Теперь вы — часть моей истории, как и я чувствую, что я — часть вашей истории. Италия, "Юве", Турин, тиффози бьянконери, вы всегда будете в моём сердце», — написал Роналду в своём «инстаграме».

По информации The Telegraph, «МЮ» заплатит «Ювентусу» за Роналду 25 миллионов евро. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 36-летний игрок подпишет контракт на 2 года с зарплатой около 29 миллионов евро за сезон.