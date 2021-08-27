«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с Роналду

«Манчестер Юнайтед» вышел на связь с агентом форварда «Ювентуса», чтобы обсудить возможный трансфер, сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.

«Со вчерашнего вечера "Манчестер Юнайтед" находится в прямом контакте с Жорже Мендешем по поводу возвращения Криштиану Роналду.

Сейчас совет директоров обсуждает детали сделки, потенциальную зарплату, а также сумму, которую придется заплатить "Ювентусу". "Юнайтед" теперь серьезно заинтересован», — написал журналист.

Отмечается, что «красные дьяволы» могут предложить Роналду контракт до лета 2023 года.

Также Романо заявил, что «Манчестер Сити» принял решение выйти из переговоров с Роналду.

«Клуб решил отказаться от переговоров с Криштиану Роналду. Он не перейдет в "Манчестер Сити" — позиция клуба была предельно ясна в последние минуты», — добавил Романо.