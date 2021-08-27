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    «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с Роналду

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    «Манчестер Юнайтед» вышел на связь с агентом форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, чтобы обсудить возможный трансфер, сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Со вчерашнего вечера "Манчестер Юнайтед" находится в прямом контакте с Жорже Мендешем по поводу возвращения Криштиану Роналду.

    Сейчас совет директоров обсуждает детали сделки, потенциальную зарплату, а также сумму, которую придется заплатить "Ювентусу". "Юнайтед" теперь серьезно заинтересован», — написал журналист.

    Отмечается, что «красные дьяволы» могут предложить Роналду контракт до лета 2023 года.

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    • Также Романо заявил, что «Манчестер Сити» принял решение выйти из переговоров с Роналду.

    «Клуб решил отказаться от переговоров с Криштиану Роналду. Он не перейдет в "Манчестер Сити" — позиция клуба была предельно ясна в последние минуты», — добавил Романо.

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