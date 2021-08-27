Бруно Фукс получил повреждение в матче молодежной лиги

Защитник ЦСКАпопал в лазарет клуба после матча седьмого тура молодежного первенства с «(2:0).

Футболист почувствовал мышечный дискомфорт и был заменен. Бразилец покидал поле, хромая, и в сопровождении главы медицинского штаба Эдуарда Безуглова.

«В течение нескольких дней медштаб будет проводить консервативную терапию, по результатам которой будет принято решение об окончательной тактике и сроках лечения игрока», — говорится в заявлении пресс-службы армейцев.

Напомним, после возвращения с Олимпиады, где сборная Бразилии выиграла турнир, Фукс не провел ни одного матча за основу армейцев. На самих Играх бразилец также не выходил на поле.