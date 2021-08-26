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    «Сочи» объявил о переходе Кассьеры

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    Колумбийский нападающий Матео Кассьера продолжит карьеру в «Сочи».

    Матео Кассьера
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    Матео Кассьера

    Соглашение форварда с черноморским клубом рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.

    Игрок присоединится к команде в ближайшее время. Ранее «Матч ТВ» сообщил, что Кассьера прибыл на «Открытие Арену» на матч «Сочи» со «Спартаком» в рамках 6-го тура РПЛ.

    Последним клубом Кассьеры был «Белененсеш». За него форвард провел 70 матчей и забил 15 мячей. В прошлом сезоне чемпионата Португалии Матео забил 10 мячей за 32 игры.

    Ранее центрфорвард выступал за «Аякс» и «Гронинген» в рамках Эредивизи — элитном нидерландском дивизионе. В этих клубах игрок провел в общей сложности три сезона.

    Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 2 миллиона евро.

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