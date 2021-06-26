Футбольная ассоциация Англии намерена продлить контракт с Саутгейтом

Гарет Саутгейт Фото: globallookpress.com
«Мы бы хотели, чтобы Гарет продолжил работу со сборной. Гарет знает, что мы считаем его работу отличной. Мы хотим, чтобы он остался в сборной.
После чемпионата Европы мы начнем официальные переговоры», — сообщил Daily Telegraph генеральный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Баллингем.
Напомним, Саутгейт работает со сборной Англии с 2016 года. На чемпионате мира 2018 года англичане стали четвертыми.
На Евро-2020 сборная Англии заняла первое место в группе D и пробилась в 1/8 финала, где сыграет 29 июня с Германией.