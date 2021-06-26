Футбольная ассоциация Англии намерена продлить контракт с Саутгейтом

Футбольная ассоциация Англии предложитпродлить контракт и продолжить работу со сборной Англии до Евро-2024.

«Мы бы хотели, чтобы Гарет продолжил работу со сборной. Гарет знает, что мы считаем его работу отличной. Мы хотим, чтобы он остался в сборной.

После чемпионата Европы мы начнем официальные переговоры», — сообщил Daily Telegraph генеральный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Баллингем.

Напомним, Саутгейт работает со сборной Англии с 2016 года. На чемпионате мира 2018 года англичане стали четвертыми.

Все прогнозы на Евро-2020

На Евро-2020 сборная Англии заняла первое место в группе D и пробилась в 1/8 финала, где сыграет 29 июня с Германией.