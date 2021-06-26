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    Футбольная ассоциация Англии намерена продлить контракт с Саутгейтом

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    Футбольная ассоциация Англии предложит Гарету Саутгейту продлить контракт и продолжить работу со сборной Англии до Евро-2024.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    «Мы бы хотели, чтобы Гарет продолжил работу со сборной. Гарет знает, что мы считаем его работу отличной. Мы хотим, чтобы он остался в сборной.

    После чемпионата Европы мы начнем официальные переговоры», — сообщил Daily Telegraph генеральный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Баллингем.

    Напомним, Саутгейт работает со сборной Англии с 2016 года. На чемпионате мира 2018 года англичане стали четвертыми.

    Все прогнозы на Евро-2020

    На Евро-2020 сборная Англии заняла первое место в группе D и пробилась в 1/8 финала, где сыграет 29 июня с Германией.

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